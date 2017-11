Actualidade

A CDU/Porto anunciou hoje que irá votar contra a proposta de Plano de Atividades e Orçamento para 2018 da equipa de Rui Moreira, por considerar que a mesma "não está à altura das necessidades e anseios da cidade".

Em nota de imprensa, a CDU/Porto refere que a proposta, que será apresentada na reunião do executivo da próxima terça-feira, "insiste em apostas erradas do ponto de vista da cidade e é muito pouco transparente em muitas das questões essenciais que enuncia".

A estrutura partidária considera que "não é possível ficar com uma visão do plano de atividades municipal desconhecendo os planos de atividades e os orçamentos das empresas municipais - que, na opinião da CDU, deviam ser discutidos na mesma reunião em que se discute o Plano de Atividades e do Orçamento da Câmara".