Actualidade

O filme "Farpões Baldios", de Marta Mateus, que reflete sobre ruralidade e trabalho, conquistou o Grande Prémio do Hiroshima International Film Festival, no Japão, anunciou hoje a Portugal Film - Agência Internacional de Cinema.

Primeira obra de Marta Mateus, o filme estreou-se na Quinzaine des Réalisateurs, no Festival de Cannes, em maio deste ano, e venceu em julho o Grande Prémio do Curtas Vila do Conde - International Film Festival.

De acordo com um comunicado da Portugal Film, o documentário foi distinguido no Japão por um júri composto pelos cineastas Rithy Pahn e Albert Serra, e por Kim Dong, presidente do Festival de Busan, na Coreia do Sul.