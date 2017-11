Actualidade

As autoridades suspenderam às 17:10 de hoje as buscas para encontrar uma mulher que desapareceu num naufrágio de uma embarcação de recreio, ao largo do Porto, disse à Lusa o capitão do Porto do Douro e Leixões.

"As buscas começaram às 07:30 e estenderam-se até às 17:10, mas sem sucesso", disse Rodrigues Campos, adiantando que serão retomadas na segunda-feira ao nascer do sol.

Nas buscas, que decorreram por mar e por terra, estiveram envolvidos elementos da Polícia Marítima, dos Bombeiros Sapadores do Porto e do serviço de Salvamento Balnear da Câmara de Matosinhos.