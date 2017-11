Actualidade

O notário Jorge Silva foi eleito no sábado, em Lisboa, bastonário da Ordem dos Notários, com 51,58% dos votos, anunciou hoje a entidade.

Num comunicado, o diretor-geral do organismo, António José Laranjeira, indica que as eleições decorreram ao longo de toda a semana, culminando no sábado com votação presencial, na sede da Ordem, em Lisboa.

A lista A, liderada por Jorge Silva, notário da Maia (distrito do Porto), que se apresentou a votos com o objetivo de fazer uma "revolução digital no notariado português", obteve 51,58% dos votos expressos, enquanto a lista adversária obteve 43,7%, dos 380 votos expressos.