Actualidade

O Sporting regressou hoje aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol e aproximou-se do líder FC Porto, ao vencer no terreno do Paços de Ferreira, por 2-1, em jogo da 12.ª jornada.

No Estádio Capital do Móvel, a equipa de Jorge Jesus aproveitou o empate dos 'dragões' com o Desportivo das Aves (1-1), no sábado, e colocou-se somente a dois pontos, graças aos golos de Battaglia (20 minutos) e Gelson Martins (75). A fechar o encontro, Marco Baixinho ainda marcou para o Paços de Ferreira (90).

Depois do empate em casa com o Sporting de Braga (2-2), o Sporting passou a somar 30 pontos, menos dois do que o FC Porto e mais quatro do que o Benfica, terceiro, que recebe hoje o Vitória de Setúbal. O Paços de Ferreira encaixou a segunda derrota seguida e segue em 13.º, com 12.