Celebridades

Ator escondia a idade real (58 anos), e todos achavam que tinha morrido aos 53. Funeral do também encenador, no sábado, marcado por muitas ausências.

João Ricardo não morreu com 53 anos, mas sim com 58. Apesar das mais recentes notícias darem conta que o ator havia nascido no ano de 1964, afinal a sua data de nascimento remonta a 1959.

Até as homenagens da estação de Carnaxide, da qual fazia parte desde 2003, também anunciaram como a sua data de nascimento o ano de 1964, mas a verdade é que o também encenador nasceu a 27 de maio de 1959, conforme adianta a revista TV 7dias, que comprova a informação com o registo de nascimento da Conservatória do Registo Civil de Lisboa.

Ao Correio da Manhã, a agente do ator, Cristina Paiva, confirmou a informação. «Todos sabíamos a idade certa de João Ricardo, sabíamos que tinha 58 anos, mas era uma opção dele assumir outra idade», justifica. Também uma fonte oficial da estação de Carnaxide relatou ao Correio da Manhã que a SIC «para já não se prenuncia e remete, para hoje, uma resposta dos recursos humanos».

João Ricardo morreu na passada quinta-feira, ao final da tarde, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, vítima de cancro no cérebro. O ator já tinha sido operado ao tumor, em outubro de 2016, mas em julho o cancro reapareceu e o ator foi obrigado a abandonar a novela Espelho de Água (SIC) para recomeçar os tratamentos. Foi internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa na noite de quarta-feira, onde não resistiu à doença.

Logo após a notícia da morte do ator, várias homenagens ao também encenador, com mensagens de agradecimento, e de saudade encheram as redes sociais. Contudo, e contrariamente ao que era esperado, o funeral do ator, que se realizou no passado sábado, ficou marcado pela ausência da grande maioria dos amigos.

Foram poucos os colegas de profissão a prestar uma última homenagem ao ator, na Basílica da Estrela, onde se realizaram as cerimónias fúnebres.