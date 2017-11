Síria

Pelo menos 53 civis, incluindo 21 crianças, morreram no domingo, no leste da Síria, em ataques aéreos russos a uma localidade dominada pelo grupo extremista Estado Islâmico, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Os ataques aéreos atingiram "edifícios residenciais" em Al-Chafah, na margem do rio Eufrates, na província de Deir Ezzor, indicou o OSDH, uma organização não-governamental baseada no Reino Unido com uma rede de contactos na Síria.

O OSDH tinha anteriormente dado conta de 34 civis mortos, incluindo 15 crianças.