Actualidade

Dois corpos foram encontrados numa praia no noroeste do Japão, perto de destroços de um barco de madeira aparentemente da Coreia do Norte, anunciou hoje a polícia japonesa.

Os corpos estavam em avançado estado de decomposição "e não tinham nada que permitisse identificá-los", explicou um responsável da polícia da ilha de Sado, perto da localidade de Niigata, onde os corpos foram recuperados, separadamente, no fim de semana.

Vários indícios levaram as autoridades a suspeitarem que se tratavam de pescadores da Coreia do Norte: 11 caixas de tabaco do país foram encontradas perto de um dos corpos, enquanto inscrições em coreano eram visíveis nos coletes salva-vidas e no barco, indicou a polícia.