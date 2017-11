Actualidade

O médico Victor Ramos é o vencedor da terceira edição do prémio de carreira Miller Guerra, galardão instituído pela Ordem dos Médicos, pelo seu "trabalho impulsionador" na área dos cuidados primários de saúde.

O anúncio do vencedor do Prémio Miller Guerra de Carreira Médica 2017 foi feito à agência Lusa pela Ordem dos Médicos. A cerimónia de entrega do galardão, no valor de 50 mil euros, vai decorrer na quarta-feira em Lisboa.

Victor Ramos esteve envolvido no projeto piloto que inspirou a criação das atuais Unidades de Saúde Familiar (USF) e tem uma carreira de 40 anos, essencialmente dedicada à medicina geral e familiar.