Actualidade

O ministro da Justiça do Paquistão demitiu-se na sequência de protestos que bloquearam Islamabad durante 20 dias e causaram seis mortos e centenas de feridos, anunciou hoje a rádio estatal paquistanesa.

De acordo com a Radio Pakistan, Zahid Hamid apresentou a demissão no domingo à noite ao primeiro-ministro Shahid Khaqan Abbasi "para tirar o país da crise", desencadeada pelos protestos que pediam o afastamento do ministro da Justiça.

O Governo e o líder religioso Khadim Hussain Rizvi, à frente dos protestos, chegaram a um acordo, que incluiu a libertação de centenas de manifestantes detidos no sábado durante uma operação policial falhada para acabar com o protesto, indicaram documentos publicados pelos meios de comunicação paquistaneses.