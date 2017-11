Actualidade

Os lucros das principais firmas industriais chinesas subiram 23,3%, em termos homólogos, em outubro, para 6,25 biliões de yuan, anunciou hoje o Gabinete de Estatísticas (GNE) chinês.

Entre as 41 empresas analisadas, todas com lucros anuais superiores a 20 milhões de yuan (2,54 milhões de euros), 38 obtiveram um aumento de lucros nos primeiros dez meses do ano.

As empresas de alta tecnologia foram as que registaram maior crescimento, sobretudo as que fabricam equipamento de alta gama e de novos materiais, indicou.