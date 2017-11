Actualidade

Menos de metade dos cerca de 100 mil residentes, que deviam abandonar a zona de risco em redor do vulcão Agung, em erupção em Bali, saíram da área até agora, anunciaram hoje as autoridades.

O alargamento da zona de risco para dez quilómetros em redor da cratera afeta 22 localidades e entre 90 mil a 100 mil pessoas, disse Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da agência de gestão de desastres da Indonésia, em conferência de imprensa, em Jacarta.

As autoridades indonésias elevaram para o nível máximo o alerta relacionado com a erupção vulcânica e as nuvens de cinza obrigaram ao encerramento do aeroporto internacional de Bali.