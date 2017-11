Actualidade

A cratera do vulcão Agung, em erupção em Bali, está a encher-se de lava "que irá certamente transbordar pelas encostas", disse hoje o porta-voz da agência de gestão de desastres da Indonésia.

Vulcanólogos disseram que a presença da lava é por vezes refletida na nuvem de cinza, que assume um tom avermelhado, mesmo durante o dia.

O porta-voz da agência Sutopo Purwo Nugroho indicou ser possível que se registem erupções maiores do que as observadas até agora, com base nas informações que a agência de gestão de desastres está a receber do centro de monitorização do vulcão.