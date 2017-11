Actualidade

O Tribunal Supremo Eleitoral das Honduras (TSE) disse hoje que os dados obtidos cinco horas após o encerramento das urnas não são suficientes para anunciar os primeiros resultados das eleições presidenciais.

"Sentimos que não é responsável dar dados que podem ser modificados" com a entrada de mais votos, expressou o magistrado presidente do TSE, David Matamoros, cinco horas depois de encerrarem as assembleias de voto, às 17:00 de domingo (23:00 em Lisboa).

Matamoros acrescentou que foi "tomada a decisão" de que vão ser dados "resultados hoje", depois de se serem contabilizados mais votos "para poder dar a informação ao povo hondurenho", que "hoje terá os resultados, quando se tiver uma amostra estável".