Actualidade

A agência de notação financeira ARC Ratings manteve o 'rating' de Portugal em 'BBB-' e a perspetiva ('outlook') estável, considerando o compromisso com a consolidação orçamental e a gestão "proativa" da dívida.

Numa nota distribuída pela ARC Ratings, a agência refere que os maiores constrangimentos de Portugal se prendem com a dívida - acima dos 130% do PIB e que coloca o país vulnerável às oscilações da confiança nos mercados - e o défice orçamental.

No entanto, sinaliza que está a ser feita uma gestão "proativa" da dívida, capaz de controlar os riscos associados e que as previsões inscritas no Orçamento do Estado para 2018 são "confortáveis".