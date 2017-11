Actualidade

O grupo dos Socialistas e Democratas (S&D) no Parlamento Europeu assumiu hoje que deve ser um membro desta família política a substituir Jeroen Dijsselbloem na liderança do fórum que reúne os ministros das finanças da zona euro (Eurogrupo).

"Consideramos que na liderança das reuniões dos ministros das Finanças da zona euro deve continuar a família social-democrata", salientou o porta-voz dos S&D para os Assuntos Económicos e Monetários, Pervenche Berès, num comunicado também subscrito pelo vice-presidente do grupo Udo Bullmann.

Berès adiantou que a segunda maior família política do PE (com 198 deputados, incluindo os eleitos pelo PS, em Portugal) considera "perigoso" que as presidências das instituições europeias - Comissão Europeia, Conselho Europeu e Parlamento Europeu - estejam nas mãos do Partido Popular Europeu (PPE, a maior família e que integra os eurodeputados portugueses do PSD, CDS e MPT).