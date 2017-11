Actualidade

A historiadora de arte Emília Ferreira vai assumir a direção do Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC)/ Museu do Chiado, a partir de sexta-feira, substituindo no cargo Aida Rechena, que rescindiu a seu pedido, anunciou hoje fonte oficial.

De acordo com um comunicado da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), a museóloga Aida Rechena, que iniciou funções na direção do Museu do Chiado em janeiro de 2016, passará a integrar os serviços centrais da DGPC.

A nomeação de Emília Ferreira ocorre em regime de substituição, até à abertura do respetivo concurso público, adianta o comunicado.