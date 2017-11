Actualidade

O secretário-geral da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), Hélder Pedro, fez hoje um balanço "extremamente positivo" do Salão Automóvel de Lisboa, que terminou no domingo, com um fim de semana "de enchente" e muitos curiosos pelos modelos elétricos e híbridos.

"Houve uma grande afluência de público, excedeu todas as expetativas. No fim de semana tivemos uma autêntica enchente", disse o responsável que aguarda ainda por números finais relativos aos visitantes do certame.

Hélder Pedro adiantou, no entanto, à agência Lusa que "todos os dias o número de visitantes excedeu o número de visitantes em relação à edição passada".