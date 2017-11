Actualidade

O programa 'Luzes sobre a Baixa de Coimbra', promovido pelo município, para comemorar o natal e passagem de ano, integra mais de uma centena de espetáculos e iluminações de rua, entre outras iniciativas, foi hoje anunciado.

'Luzes sobre a Baixa de Coimbra/Natal e Fim de Ano 2017', que decorre entre 01 de dezembro e 06 de janeiro de 2018, inclui "inúmeras propostas para todos os públicos, entre as quais 115 espetáculos e as "já tradicionais" iluminações de rua, que este ano se estendem à margem esquerda do Mondego, no eixo que liga a Ponte Santa Clara e o Convento São Francisco.

A iniciativa, que vai para a quinta edição, pretende "não só dar a conhecer a diversidade cultural da cidade, mas também reforçar a sua atratividade" nesta época, sem esquecer "a promoção e valorização do comércio da Baixa de Coimbra", disse hoje o presidente da Câmara, Manuel Machado, durante a sessão de apresentação do programa.