Actualidade

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) vai passar a dispor de um centro de formação em cibersegurança na saúde, que pretende ser diferenciador ao nível da investigação da segurança digital dos vários dispositivos clínicos.

Em declarações à agência Lusa, Henrique Martins, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), cuja Academia assinou hoje um protocolo com o CHUC para a criação do Centro de Desenvolvimento e Capacitação em Cibersegurança na Saúde, destacou a localização de Coimbra no centro do país "a meia distância" das universidades às quais se destina o polo de formação.

"Coimbra tem faculdade de Medicina, de Farmácia, tem Enfermagem e está no centro. É fácil reunir aqui estudantes de outras partes do país. E ter um polo tecnológico de saúde que se está a desenvolver e que beneficia muito de ser capacitado com um 'know-how' de cibersegurança, pode ser um fator diferenciador", afirmou.