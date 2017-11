OE2018

O comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, reiterou hoje que a Comissão Europeia "tem confiança na economia portuguesa", o que não invalida que Bruxelas seja vigilante e reclame a Portugal os esforços necessários para cumprir as regras.

Num debate na comissão de assuntos económicos do Parlamento Europeu, Moscovici, interpelado pelo eurodeputado Pedro Silva Pereira (PS), que lembrou o facto de no passado recente a Comissão ter "revisto em alta as previsões para o crescimento económico e em baixa as previsões para o défice e dívida pública", admitiu que tal pode voltar a suceder, mas enfatizou a necessidade de, ainda assim, Portugal prosseguir as reformas estruturais, pois para já há riscos de incumprimento.

"É verdade que no passado os resultados em Portugal foram melhores do que as nossas previsões, o que não é surpreendente, porque nós obviamente temos de ter uma abordagem muito cuidadosa e prudente", começou por reconhecer Moscovici.