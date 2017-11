Actualidade

O Serviço Europeu de Polícia (Europol) anunciou hoje o encerramento de mais 20 mil 'sites' envolvidos na comercialização de produtos contrafeitos, como bens de luxo ou roupa desportiva, no âmbito de uma operação coordenada a nível internacional.

A operação está integrada numa iniciativa global, designada como "In Our Sites" (IOS), que conta com a colaboração da unidade especializada da Europol para crimes contra a propriedade intelectual, o centro de coordenação norte-americano para os direitos de propriedade intelectual e as forças de segurança de 27 Estados-membros da União Europeia (UE).

A Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) é outras das entidades envolvidas na iniciativa global, que deu os primeiros passos em 2014.