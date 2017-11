OE2018

Os comunistas frisaram hoje que "tudo o que de positivo os trabalhadores e o povo alcançam" com o Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) "tem a marca ou apoio do PCP", no encerramento do debate parlamentar.

O líder da bancada do PCP, João Oliveira, destacou 50 medidas propostas pelo seu partido e aprovadas na discussão na especialidade, salientando outras 10 de 44 relacionadas com as florestas e os incêndios.

"Não é um orçamento do PCP, é o Orçamento do Estado do Governo PS, mas é certo que tudo o que de positivo os trabalhadores e o povo alcançam com este orçamento tem a marca ou o apoio do PCP", afirmou o deputado comunista.