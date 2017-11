OE2018

Lisboa, 27 novembro - O líder do grupo parlamentar do PCP acusou hoje PSD e CDS-PP de "propaganda" e "mentiras" ao defenderem que a maioria de esquerda está a beneficiar a sua "clientela" com o Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).

"A operação da propaganda que foi lançada contra esta opção e as mentiras utilizadas revelam bem a raiva do grande patronato ao ver ruir os planos que tinha urdido", afirmou João Oliveira no encerramento do debate sobre o OE2018, no parlamento.

O deputado comunista referia-se a argumentos de sociais-democratas e democratas-cristãos no sentido de muitas das medidas incluídas no documento irem apenas ao encontro da vontade de sindicatos diversos ou da função pública, por exemplo.