Seca

O presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, anunciou hoje que tem um plano para construir 39 charcas em todas as freguesias do concelho e três novas barragens para armazenar água e evitar problemas em períodos de seca.

O abastecimento de água para consumo da população da cidade está assegurado depois da construção da barragem de Veiguinhas, mas o autarca entende que é necessário também haver reservas para outros fins, nomeadamente agrícolas.

Para o efeito disse hoje à Lusa que se propõe construir, em parceria com as freguesias, 39 charcas até ao final do mandado, um plano que considerou ser "ambicioso".