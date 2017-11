Actualidade

A Comissão de Trabalhadores do Infarmed vai pedir uma reunião com o ministro da Saúde para demonstrar que a transferência desta agência para o Porto ultrapassa as duas linhas vermelhas traçadas pela tutela e pedir a reversão da decisão.

Em comunicado, a comissão de trabalhadores do Infarmed afirmou que a reprovação dos trabalhadores relativa a uma eventual transferência e o "risco da continuidade da missão do Infarmed" estão comprovados.

"Assim, ficam evidenciadas as duas linhas vermelhas traçadas pelo senhor ministro da Saúde na reunião mantida com esta Comissão de Trabalhadores na manhã de dia 22 de novembro, de que não será tomada nenhuma decisão definitiva caso seja posta em causa 1) a missão do Infarmed e 2) a vontade manifestada pelos seus trabalhadores", lê-se no comunicado da Comissão de Trabalhadores (CT) do Infarmed.