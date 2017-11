PSD

A candidato à liderança do PSD Pedro Santana Lopes advertiu o seu adversário, Rui Rio, que o partido poderá não ter moral para exigir debates ao líder socialista daqui a um ano se não os fizer agora internamente.

"O que de nós for eleito Presidente do PPD/PSD terá de debater com António Costa daqui a cerca de um ano. Que moral se terá, nessa altura, para exigir debates, se agora não os fizermos?", pergunta Santana Lopes numa carta enviada a Rui Rio, a que a agência Lusa teve acesso.

No início da corrida interna para a liderança do PSD, o ex-primeiro-ministro tinha desafiado o antigo presidente da Câmara do Porto para a realização de debates a dois em todas as distritais sociais-democratas.