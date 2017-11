OE2018

O Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) foi hoje aprovado em votação final global na Assembleia da República, com os votos a favor do PS, BE, PCP, PEV e PAN e contra do PSD e do CDS-PP.

Antes da votação da proposta de lei do Governo de Orçamento do Estado para 2018, foram aprovadas as Grandes Opções do Plano (GOP), com a mesma votação.

