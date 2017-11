Actualidade

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, disse hoje que o município "não pode ser contra medidas de desconcentração" de serviços e mostrou confiança no Ministério da Saúde em relação ao Infarmed.

"Lisboa não pode ser contra medidas de desconcentração ou descentralização de serviços, pois temos defendido essas políticas a bem da coesão do país e da melhoria da eficácia dos serviços", afirmou Fernando Medina, num comunicado hoje enviado à agência Lusa.

As declarações do autarca surgem depois de a presidente do Infarmed, Maria do Céu Machado, em entrevista ao Público, ter-se manifestado admirada pelo facto de a Câmara de Lisboa nada ter dito sobre a mudança.