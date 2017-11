Actualidade

O Sporting de Braga manteve hoje o quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, depois de vencer em casa o Feirense, por 3-1, em jogo da 12.ª jornada.

O brasileiro Bruno Viana (10 minutos) e o português Paulinho (36 e 38) marcaram os golos dos bracarenses, com o nigeriano Etebo (45+2) a reduzir para o Feirense, que sofreu a terceira derrota consecutiva no campeonato e a sétima nos últimos oito encontros na prova.

O Sporting de Braga, que somou o sétimo jogo consecutivo sem perder na I Liga, manteve o quarto posto, com 23 pontos, a sete do líder FC Porto, enquanto o Feirense está 14.º lugar, com 11, quatro acima da zona de despromoção.