O secretário-geral do PS rejeitou hoje a tese de que o Governo já cumpriu o seu programa, afirmando que está "com ganas" de abrir novos caminhos e com ambição de levar "mais longe" o país.

Palavras proferidas por António Costa num comício do PS que marcou os dois anos de Governo e no qual foi longamente aplaudida a presença do presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, antes do PSD, mas eleito pelos socialistas nas últimas eleições autárquicas.

Na parte final da sua intervenção, o primeiro-ministro referiu-se à corrente de opinião que defende que este executivo minoritário socialista já esgotou o seu programa ao fim de dois anos.