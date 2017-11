Actualidade

Um tribunal chinês condenou hoje o ativista e professor taiwanês Lee Ming-che por "subversão do poder do Estado" através de opiniões e comentários expressados fora do território chinês.

A sentença foi emitida pelo tribunal intermédio de Yueyang (província de Hunan). Lee, de 42 anos, disse que não vai recorrer da decisão, informaram os meios de comunicação de Taiwan.

Este é o primeiro caso de extraterritorialidade numa condenação a críticos da China, o primeiro cidadão não-chinês e membro de uma organização não-governamental processado no país e o primeiro taiwanês condenado por subversão contra o poder de Pequim.