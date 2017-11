Actualidade

A presidente da Confederação Suíça, Doris Leuthard, realiza hoje uma visita de Estado a Portugal, retribuindo a deslocação efetuada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, àquele país em outubro de 2016.

Segundo uma nota divulgada pela Presidência da República, Doris Leuthard - eleita para o cargo de presidente pelo parlamento suíço em dezembro de 2016 - será recebida por Marcelo Rebelo de Sousa com honras militares na Praça do Império de manhã, seguindo-se um encontro entre os dois no Palácio de Belém, em Lisboa.

Depois, a presidente da Confederação Suíça terá uma reunião com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e um almoço com o primeiro-ministro, António Costa, no Palácio das Necessidades.