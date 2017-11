Actualidade

A cooperação portuguesa foi, nos últimos dois anos, a mais baixa de sempre, aquém das metas definidas pelo país, alertam organizações não-governamentais para o desenvolvimento (ONGD), que pedem maior humanização, em detrimento de uma visão "meramente económica".

"Portugal continua sem cumprir as metas internacionais de ajuda ao desenvolvimento", alerta a Plataforma Portuguesa das ONGD no "Relatório 'AidWatch' Portugal 2017 - A Cooperação Portuguesa no início da era pós-2015", que é hoje apresentado na Assembleia da República.

Segundo o documento, em 2015 e 2016 "registaram-se os valores mais baixos de sempre" da contribuição portuguesa para a Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD), na ordem dos 0,16% e 0,17% do rendimento nacional bruto, quando a meta com que Portugal se tinha comprometido era de 0,70%, até 2015, enquanto país-membro do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (CAD/OCDE).