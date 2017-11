Actualidade

A associação Portugal Fresh discute hoje, em Lisboa, a estratégia de promoção para o aumento das exportações hortofrutícolas nacionais, de modo a superar dois mil milhões de euros em 2020.

"O terceiro congresso [da Portugal Fresh] visa perceber, da parte do setor, o que estamos dispostos a fazer durante os próximos anos, para tentar ajudar a aumentar as exportações, [...] trazemos também alguns 'players' do mercado para ver a sua disponibilidade, [bem como] o Estado, já que também poderão haver medidas concretas para nos ajudar", disse à Lusa o presidente da Portugal Fresh, Gonçalo Santos Andrade.

O presidente da associação para a promoção das frutas, legumes e flores de Portugal (Portugal Fresh) antecipa que será apresentado o programa para 2018 e 2019, que inclui 40 ações em 16 países, "que visam promover, divulgar, comunicar, a grande diferenciação e mais-valia dos produtos portugueses, para ajudar as empresas a continuar o crescimento das exportações".