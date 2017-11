Actualidade

A polícia do Quénia utilizou bastões e disparou granadas de gás lacrimogéneo durante os confrontos com manifestantes hoje em Nairobi, antes da tomada de posse de Uhuru Kenyatta como chefe de Estado.

Os incidentes ocorreram na capital do país, no local onde se vai realizar a cerimónia de investidura, na altura em que milhares de apoiantes do presidente tentavam entrar à força no estádio onde vão decorrer os atos oficiais.

Por outro lado, registaram-se confrontos num terreno, situado no sudoeste de Nairobi, onde os membros da oposição ao presidente tentam organizar uma concentração de protestos contra a tomada de posse.