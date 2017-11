UE/África

Desenvolvimento sustentável, direitos humanos, segurança e agricultura são temas chave que eurodeputados ouvidos pela Lusa elegem para a quinta cimeira União Europeia e União Africana, que decorre quarta e quinta-feira na Costa do Marfim.

"O revigoramento parceria UE-África constitui uma excelente oportunidade para definir grandes apostas com reflexo nos planos de cooperação Pós-Cotonou, permitindo atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável e cumprir as metas do Acordo de Paris", disse à Lusa o eurodeputado Carlos Zorrinho (PS).

O eurodeputado salientou também que os acordos de cooperação "são uma pedra de toque para que os valores prevalecentes na globalização sejam justos, adequados e capazes de responder às grandes questões dos nossos dias, designadamente às desigualdades, às alterações climáticas, às migrações forçadas e aos desafios da segurança".