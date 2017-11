UE/África

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Akinwumi Adesina, considera que África precisa de "investimentos maiores e mais rápidos", defendendo que até 2025 é preciso que o setor privado invista 1 bilião de dólares.

"Precisamos de investimentos maiores e mais rápidos. Para o 'Hihg 5' ter sucesso, por exemplo, é preciso 1 bilião de dólares em investimentos privados entre 2016 e 2025", disse Adesina à Lusa, salientando que "há uma necessidade urgente de coinvestimentos do setor privado e de cofinanciamento mais rápido para a integração regional".

Em vésperas da cimeira entre a União Europeia e a União Africana, que decorre quarta e quinta-feira em Abdijan, a capital económica da Costa do Marfim, Adesina vincou que "a região do Sahel vários países são afetados pelo terrorismo", que resulta do "triângulo do desastre".