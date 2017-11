Actualidade

O primeiro-ministro desejou hoje que Sines se venha a tornar a "nova porta" de entrada do gás natural na Europa, melhorando assim a "segurança energética" do continente, ao invés da atual sujeição à Rússia ou à Argélia.

"Por exemplo, a segurança da Europa em matéria energética tem tudo a ganhar com a criação e desenvolvimento de um novo terminal que nos permita receber gás natural na fachada atlântica, no Porto de Sines, e diversificar as fontes de abastecimento da Europa, hoje dependentes da Rússia ou da Argélia. Podemos ser a nova porta para melhorar a segurança energética da Europa", disse António Costa.

O líder do executivo socialista discursava num evento sobre a estratégia portuguesa para a próxima década, em Lisboa.