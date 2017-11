Actualidade

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, disse hoje que Espanha cumpriu a Convenção de Albufeira entre Portugal e Espanha, tendo assegurado todos os caudais acordados para o Douro, Tejo e Guadiana com "pequeníssimas exceções".

"Portugal reconhece que, este ano que passou, Espanha cumpriu [a Convenção de Albufeira] com pequeníssimas exceções e fez um grande esforço para poder cumprir", disse o governante, no final do `workshop´ "Gestão da água nos rios internacionais: novos desafios e oportunidades", que contou com a participação da homóloga espanhola, no Porto.

João Pedro Matos Fernandes explicou que, no que diz respeito ao Guadiana e ao Douro, Espanha cumpriu a 100% os parâmetros, enquanto no Tejo, onde há obrigações de caudais semanais, trimestrais e anuais, houve "uma única" semana, na qual o débito da água não foi o esperado, devido a umas obras numa barragem, tendo sido "compensado largamente" na semana seguinte.