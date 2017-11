Actualidade

A Agência Nacional de Telecomunicações do Brasil (Anatel) exigiu à operadora Oi, na qual a Pharol é acionista, que não celebre "qualquer" acordo com os credores no âmbito do plano judicial, por ser "ruinoso aos interesses da companhia".

Num comunicado enviado ao mercado (e hoje divulgado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de Portugal pela Pharol), a Oi dá conta da decisão cautelar da Anatel, que, entre outras exigências, pede que a operadora "se abstenha de celebrar qualquer contrato de suporte ao Plano de Recuperação Judicial ou documento similar que contenha cláusulas idênticas ou análogas àquelas expressamente mencionadas na referida análise, em vista de seu potencial ruinoso aos interesses da companhia e da coletividade".

Ao mesmo tempo, a Anatel solicita que a Oi "mantenha o envio de notificação à Superintendência de Competição acerca das reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, na mesma data em que forem convocadas".