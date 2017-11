Incêndios

Dezenas de agricultores e produtores florestais do distrito de Coimbra afetados pelos incêndios de 15 de outubro manifestaram-se hoje junto à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro contra as "insuficientes" medidas de apoio anunciadas pelo Governo.

Convocado pela Associação Distrital de Agricultores de Coimbra (ADACO), com o apoio da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e do Movimento de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões (MAAVIM), o protesto incluiu a entrega de um caderno de reivindicações, através do qual reclamam o aumento das ajudas simplificadas de 5.000 para 10.000 euros.

"Queremos manifestar o nosso desagrado pela insuficiência das medidas tomadas pelo Governo, que têm sido tomadas a conta-gotas e que não vêm ao encontro dos imensos prejuízos que afetaram muita gente", disse Isménio Oliveira, da ADACO.