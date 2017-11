Actualidade

O Governo angolano oficializou hoje que está em curso o processo de privatização de 45% do capital social da Angola Telecom, que entretanto já recebeu do Estado o título que a habilita como terceiro operador nacional da rede móvel.

A informação consta de um edital publicado hoje pelo Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, que acrescenta que esta alienação insere-se já no recente plano intercalar aprovado pelo novo Presidente angolano, João Lourenço, para melhorar a situação económica e social do país.

Nomeadamente através da exploração de "parcerias público-privadas nos investimentos em infraestruturas e na oferta de bens e serviços púbicos e semipúblicos essenciais", mas também na promoção do "mercado de ações por via da privatização em bolsa das empresas de referência", duas medidas constantes do plano intercalar, a executar até março de 2018.