Actualidade

A partir de hoje está disponível em Lisboa um serviço de entrega de refeições da Uber, através da aplicação UberEATS, que conta nesta fase de lançamento com 90 restaurantes e "dezenas de parceiros de entrega", foi hoje anunciado.

O serviço ficou disponível ao meio-dia e poderá ser utilizado todos os dias da semana, entre o meio-dia e a meia-noite, uma vez descarregada a aplicação disponível para dispositivos móveis ou através do 'site' www.ubereats.com.

Nesta primeira fase, o UberEATS conta com 90 restaurantes parceiros, com diferentes tipos de cozinhas e "dezenas de parceiros de entregas", que "primordialmente serão feitas com recurso a motas", referiu o diretor-geral da Uber Ibéria, durante a conferência de imprensa de apresentação da aplicação.