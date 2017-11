Actualidade

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) português cresça 2,6% este ano e 2,3% em 2018 e 2019, alertando que uma política fiscal demasiado expansionista ameaçaria a sustentabilidade fiscal.

Segundo as estimativas do "Economic Outlook" da OCDE, hoje divulgado, o crescimento económico em Portugal deverá ser de 2,6% este ano e "permanecer acima dos 2% [2,3% em cada um dos anos seguintes de acordo com a tabela anexa ao relatório] em 2018 e 2019, impulsionado pela procura interna e pelas exportações", o que colocaria o país a crescer acima da média da zona euro durante três anos.

"O crescimento do consumo continuará sólido, suportado pela descida da taxa de desemprego [de 9,1% este ano para 8,2% em 2018 e 7,4% em 2019] e por um mais forte crescimento dos salários", lê-se no relatório, segundo o qual "o investimento será impulsionado pela aceleração do mercado exportador e pelo crescente investimento público".