Incêndios

O CDS-PP vai solicitar na quarta-feira à comissão de Assuntos Constitucionais diligências junto do Governo para saber "em que termos" o parlamento terá acesso ao relatório sobre os incêndios do investigador Xavier Viegas, com quem reúnem na próxima semana.

"Existem já contactos entre nós e a associação de familiares das vítimas, reforçando a ideia de que os familiares das vítimas, na sua esmagadora maioria, entendem que esta matéria deve ser divulgada e conhecida", afirmou hoje o deputado e dirigente do CDS Telmo Correia.

Na reunião da comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias de quarta-feira, os centristas vão apresentar um requerimento "solicitando diligência da primeira comissão junto do Governo para saber em que termos os deputados terão acesso".