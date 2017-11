Actualidade

A Presidente suíça, Doris Leuthard, afirmou hoje em Lisboa que Portugal tem "um crescimento económico verdadeiramente notável" e apontou "potencial" para os dois países aprofundarem o relacionamento.

"Vocês mudaram a nível económico. Felicito Portugal pelo sucesso económico, vocês têm um crescimento económico que é verdadeiramente notável", destacou a chefe de Estado suíça, que hoje realiza uma visita oficial a Portugal, a convite do Presidente da República.

Doris Leuthard considerou que o Governo tem feito "um trabalho que vai na boa direção", em declarações à imprensa no Palácio de Belém, no final de um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa.