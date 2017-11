Actualidade

A intervenção de dezenas de vizinhos e clientes de um restaurante na região de Londres foi essencial para evitar que perdesse a licença de funcionamento, disse à Lusa o proprietário, o português José Mendes.

Em agradecimento, o madeirense, natural de Estreito de Câmara de Lobos, encerrou as portas na segunda-feira à noite e ofereceu uma festa: "Como as pessoas nos apoiaram tanto, resolvi convidar as pessoas para mostrar o nosso agradecimento"

O irmão, António, admitiu que a participação pessoas superou as expectativas, mostrando-se igualmente satisfeito com o carinho recebido pela comunidade local.