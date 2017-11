Incêndios

O primeiro-ministro afirmou que entregará hoje mesmo à provedora de Justiça o relatório sobre os critérios para indemnizar as vítimas mortais dos incêndios e salientou que o Estado pagará a totalidade dos montantes que forem definidos.

António Costa falava aos jornalistas em São Bento (Lisboa) depois de ter recebido o relatório elaborado pelo Conselho para a fixação de critérios de indemnização para as vítimas mortais dos incêndios - entidade que nasceu de uma resolução do Conselho de Ministros e que é liderada pelo professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e ex-presidente do Tribunal Constitucional Sousa Ribeiro.

"O Estado pagará o que for fixado pela provedora e Justiça", Maria Lúcia Amaral, salientou o primeiro-ministro logo após receber deste conselho o relatório sobre os critérios para a atribuição das indemnizações.