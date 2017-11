Actualidade

Vinte e três utentes do lar da Santa da Casa da Misericórdia de Penela apresentaram hoje sintomas de uma intoxicação alimentar e nove deles foram para os hospitais de Coimbra, disse o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS).

De acordo com a fonte do CDOS, às 14:30 apenas nove tinham sido transportados para os hospitais, enquanto os outros continuavam a ser analisados pelas autoridades médicas, no local.

"Tudo indica que seja intoxicação alimentar", disse a mesma fonte.